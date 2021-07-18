Что стало с моделью Victoria’s Secret, которую заставляли заниматься сексом и принимать наркотики ради худобы

Бывшая модель, работавшая на бренд элитного женского белья Victoria’s Secret, опубликовала в своём инстаграме видео о том, что агентства начали оказывать на неё давление ещё до совершеннолетия. Теперь она хочет раз и навсегда изменить индустрию, пишет Insider.

Австралийской модели Бриджит Малкольм — 29 лет, а с модными брендами она начала работать, когда ей было 16

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

Помимо шоу Victoria’s Secret в портфолио Бриджит — показы Ralph Lauren и Stella McCartney, а также съёмки в журналах Harper's Bazaar, Playboy и Elle

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

К 18 годам она успела пожить в трёх странах и побывать на всех континентах, кроме Антарктиды. За ней ухаживал мужчина, который годился ей в отцы, а ещё она, по собственному признанию, несколько раз подвергалась сексуальному насилию

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

Модельные агентства строго следили за тем, чтобы девушка оставалась худой. Один из её агентов даже посоветовал Бриджит в качестве средства для снижения веса принимать наркотики

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

Но и это ещё не всё: для поддержания стройности ей рекомендовали "почаще заниматься сексом". По словам Бриджит, на тот момент она ещё не достигла совершеннолетия

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

В итоге у модели диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, нарушения пищевого поведения, повышенную тревожность и депрессию. Кроме того, в какой-то момент она поняла, что не может общаться с другими людьми, не употребляя алкоголь

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

После нервного срыва в свой 26-й день рождения Бриджит начала страдать от панических атак всякий раз, когда выходила из дома

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

Примерно в этот же период в голову модели начали приходить суицидальные мысли. Тогда она решила в корне изменить свою жизнь

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

Бриджит уже четвёртый год успешно борется с пищевыми расстройствами и в течение двух лет не употребляет наркотики и алкоголь

Фото © Instagram / bridgetmalcolm

По словам девушки, единственная причина, по которой она решилась на шокирующие признания, — это обратить внимание общественности на проблемы, существующие в мире моды, и облегчить жизнь другим моделям