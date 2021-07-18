Европа обогнала США по числу привитых первой дозой вакцины от ковида людей
Хоть страны ещё и не вышли из ситуации пандемии, однако инструменты и понимание того, что делать дальше, уже есть, заметил еврокомиссар.
Фото © Victoria Jones — Pool / Getty Images
Европа обогнала США по числу получивших первый компонент вакцины от коронавируса. Такие данные озвучил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Европа вышла на первое место на нашей планете как континент, на котором проведено больше всего прививок первых доз от коронавируса. В минувшую субботу мы обогнали США", — сказал он в эфире телеканала LCI, заметив, что ещё недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно.
Он подчеркнул, что Европа обеспечила свою автономию в сфере вакцин и возглавила мировое движение по вакцинации. Важность этого в том, что всё больше людей проходят прививочную кампанию, заметил Бретон. По его словам, хотя страны ещё не вышли из ситуации пандемии, хорошая новость в том, что есть инструменты и понимание того, что следует делать дальше.
Ранее Лайф писал, что ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации. В Евросоюзе внедрение документа было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердили его в начале июня в ходе пленарной сессии. Он позволяет европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.
Комментариев: 0