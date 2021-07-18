Европа обогнала США по числу привитых первой дозой вакцины от ковида людей

Европа обогнала США по числу получивших первый компонент вакцины от коронавируса. Такие данные озвучил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Европа вышла на первое место на нашей планете как континент, на котором проведено больше всего прививок первых доз от коронавируса. В минувшую субботу мы обогнали США", — сказал он в эфире телеканала LCI, заметив, что ещё недавно никому бы и в голову не пришло, что такое возможно.