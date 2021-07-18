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Инфекционист назвал непривитых людей "пушечным мясом" для коронавируса

Отмечается, что они могут представлять опасность для всей программы вакцинации.

18 июля, 10:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Организмы непривитых людей являются наиболее благоприятной площадкой для появления новых мутаций коронавируса. Об этом заявил американский инфекционист Майкл Сааг. По его словам, люди, которые по каким-то причинам до сих пор не вакцинировались, являются "пушечным мясом" для вируса.

"Невакцинированные люди — основное "пушечное мясо" вируса. Вирусу нужны люди, чтобы заражать их, чтобы размножаться. И чем больше людей, уязвимых или восприимчивых к инфекции, тем больше вероятность его мутации", — приводит его слова издание Guardian.

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Отмечается, что непривитые люди представляют опасность для всей программы вакцинации. Как считают специалисты, в их организме вирус может мутировать до такого состояния, что будет устойчив к любым существующим вакцинам.

Ранее Лайф рассказывал, что повторная вакцинация при высоком уровне антител в организме или первичная после недавно перенесённого коронавируса не представляет опасности для здоровья.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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