Инфекционист назвал непривитых людей "пушечным мясом" для коронавируса

Организмы непривитых людей являются наиболее благоприятной площадкой для появления новых мутаций коронавируса. Об этом заявил американский инфекционист Майкл Сааг. По его словам, люди, которые по каким-то причинам до сих пор не вакцинировались, являются "пушечным мясом" для вируса.

"Невакцинированные люди — основное "пушечное мясо" вируса. Вирусу нужны люди, чтобы заражать их, чтобы размножаться. И чем больше людей, уязвимых или восприимчивых к инфекции, тем больше вероятность его мутации", — приводит его слова издание Guardian.

Отмечается, что непривитые люди представляют опасность для всей программы вакцинации. Как считают специалисты, в их организме вирус может мутировать до такого состояния, что будет устойчив к любым существующим вакцинам.