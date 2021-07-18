Россиянам рассказали об опасности кондиционеров для иммунитета в жару

Иммунитет человека может пострадать при резком охлаждении вспотевшего тела кондиционером. Об этом предупреждает внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Большая опасность в жару — это перепад температур. Например, если после жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой на улице и в помещении может вызвать стресс для организма, который приведёт к снижению иммунитета", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Врач пояснил, что когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. Кроме того, в таком состоянии не стоит выходить на улицу в ветреную погоду, потому что ветер или сквозняк создаёт потоки холодного воздуха.

При жаркой погоде нужно стараться находиться при комфортной температуре, которая не превышает 25 градусов. Однако если такой возможности нет, охлаждать организм можно с помощью прохладного душа, который лучше принимать несколько раз в день, советует врач.