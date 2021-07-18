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Хинштейн намерен обжаловать домашний арест студентки, сбившей троих детей в Москве

Два мальчика уже скончались после аварии, состояние четырёхмесячной девочки стабилизировалось.

18 июля, 09:46
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/9D6vmtwsmv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aleksandr.hinshtejn</a></p>

Фото © Instagram/aleksandr.hinshtejn

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест 18-летней студентки Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве. Напомним, мальчики трёх и пяти лет скончались после аварии.

"Сделаем всё, чтобы не отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", написал он на своей странице в "Твиттере".

Перевёрнутая коляска и медицинский вертолёт: Появилось новое видео с места ДТП, в котором студентка на "мазде" сбила троих детей

Перевёрнутая коляска и медицинский вертолёт: Появилось новое видео с места ДТП, в котором студентка на "мазде" сбила троих детей

Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Накануне Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Лайф узнал, что третий ребёнок по-прежнему находится в отделении нейрохирургии.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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