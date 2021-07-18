Хинштейн намерен обжаловать домашний арест студентки, сбившей троих детей в Москве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что намерен обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест 18-летней студентки Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве. Напомним, мальчики трёх и пяти лет скончались после аварии.

"Сделаем всё, чтобы не отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", — написал он на своей странице в "Твиттере".