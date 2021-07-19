В Москве отменяется обязательная система QR-кодов
Также с понедельника снимается ограничение на работу заведений общепита в ночное время и возобновляется работа клубов, баров, дискотек и караоке.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Москве 19 июля отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания. Соответствующий указ 16 июля подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Также с понедельника снимается ограничение на работу заведений общепита в ночное время, возобновляется работа клубов, баров, дискотек и караоке, в прежнем режиме начинают работать фуд-корты и детские игровые комнаты. При этом сохраняется требование ношения средств защиты и соблюдения социальной дистанции.
С 19 июля система QR-кодов носит рекомендательный характер — предприятия могут сами продолжить её использование. Также возможность оформить себе QR-код сохраняется для граждан.
Вместе с тем в столице продолжает действовать ряд ограничений. Закрытыми для посетителей остаются павильоны и помещения в зоопарках, при этом открытые территории и вольеры на улице посещать можно. Кроме того, остаётся требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удалённую работу, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В это число не входят те, кто прошёл вакцинацию от коронавируса.
Ранее Собянин сообщил, что число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть.
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