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В Москве отменяется обязательная система QR-кодов

Также с понедельника снимается ограничение на работу заведений общепита в ночное время и возобновляется работа клубов, баров, дискотек и караоке.

18 июля, 22:16
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Москве 19 июля отменяется обязательная система QR-кодов в заведениях общественного питания. Соответствующий указ 16 июля подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Также с понедельника снимается ограничение на работу заведений общепита в ночное время, возобновляется работа клубов, баров, дискотек и караоке, в прежнем режиме начинают работать фуд-корты и детские игровые комнаты. При этом сохраняется требование ношения средств защиты и соблюдения социальной дистанции.

Собянин заявил о двукратном снижении за месяц числа заболевших ковидом в Москве

Собянин заявил о двукратном снижении за месяц числа заболевших ковидом в Москве

С 19 июля система QR-кодов носит рекомендательный характер — предприятия могут сами продолжить её использование. Также возможность оформить себе QR-код сохраняется для граждан.

Вместе с тем в столице продолжает действовать ряд ограничений. Закрытыми для посетителей остаются павильоны и помещения в зоопарках, при этом открытые территории и вольеры на улице посещать можно. Кроме того, остаётся требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удалённую работу, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В это число не входят те, кто прошёл вакцинацию от коронавируса.

Проверки общепита Москвы на соблюдение сантребований продолжатся после отмены QR-кодов

Проверки общепита Москвы на соблюдение сантребований продолжатся после отмены QR-кодов

Ранее Собянин сообщил, что число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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