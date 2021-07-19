В Москве отменяется обязательная система QR-кодов

Также с понедельника снимается ограничение на работу заведений общепита в ночное время, возобновляется работа клубов, баров, дискотек и караоке, в прежнем режиме начинают работать фуд-корты и детские игровые комнаты. При этом сохраняется требование ношения средств защиты и соблюдения социальной дистанции.

Вместе с тем в столице продолжает действовать ряд ограничений. Закрытыми для посетителей остаются павильоны и помещения в зоопарках, при этом открытые территории и вольеры на улице посещать можно. Кроме того, остаётся требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удалённую работу, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В это число не входят те, кто прошёл вакцинацию от коронавируса.