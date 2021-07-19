Эксперты рассказали россиянам об опасности штамма коронавируса "дельта плюс"

Индийский штамм коронавируса "дельта плюс" отличается от других вариантов ковида высокой заразностью и сложностью в лечении. Такое мнение в беседе с Ura.ru выразил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Штамм "дельта плюс" обладает высокой заразностью и уходит от терапии моноклональными антителами (вводятся пациентам в рамках специализированной терапии. — Прим. Лайфа), которая применяется в небольшом количестве клинических случаев. Эпидемический потенциал этого штамма пока не ясен, и случаев заражения штаммом "дельта плюс" в мире немного, за ним надо следить", — подчеркнул Аграновский.

При этом главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев отметил, что о мутации ковида "дельта плюс" пока крайне мало информации. По его словам, исходя из тех данных, которые передают зарубежные специалисты, можно сделать вывод, что этот штамм коронавируса более опасен, поскольку ещё легче передаётся. Как уточнил Токарев, если у варианта "дельта" индекс распространения в два-три раза выше изначального уханьского штамма, то у "дельта плюс" он ещё больше, поэтому меры предосторожности необходимо усилить. Также эксперт напомнил, что пока в России не проводится чипирование геномов, то есть нет выделения своих вирусов, которые могут оказаться ещё опаснее индийских мутаций CoViD-19.