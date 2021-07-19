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Медики объяснили, как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови

В случае обнаружения у себя опасного синдрома специалисты советуют обратиться за помощью.

19 июля, 00:11

Фото © Pixabay

Диабетический синдром жёсткой руки, который также известен как диабетическая хироартропатия, может появиться в результате недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об этом пишет газета Daily Express, ссылаясь на специалистов британской медицинской клиники.

По словам врачей, диабетический синдром жёсткой руки — это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев. Специалисты уточнили, что первым его симптомом является ощущение скованности в мизинце, которое затем может распространиться на всю руку. При этом кожа человека становится на ощупь утолщённой, "восковой".

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Для того чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе, советуют медики. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся, в этом случае человеку рекомендуется обратиться к врачу.

Ранее эндокринолог Ольга Рождественская рассказала, в каких случаях диабетикам нельзя прививаться от коронавирусной инфекции.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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