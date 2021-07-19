Медики объяснили, как по ладоням определить высокий уровень сахара в крови

Диабетический синдром жёсткой руки, который также известен как диабетическая хироартропатия, может появиться в результате недостаточного контроля уровня сахара в крови. Об этом пишет газета Daily Express, ссылаясь на специалистов британской медицинской клиники.

По словам врачей, диабетический синдром жёсткой руки — это кожное заболевание, характеризующееся ограниченной подвижностью суставов рук и пальцев. Специалисты уточнили, что первым его симптомом является ощущение скованности в мизинце, которое затем может распространиться на всю руку. При этом кожа человека становится на ощупь утолщённой, "восковой".

Для того чтобы выявить болезнь, следует свести ладони вместе, советуют медики. При наличии синдрома пальцы рук не соприкоснутся, в этом случае человеку рекомендуется обратиться к врачу.