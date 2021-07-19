СМИ: Мишустин выбрал кураторов федеральных округов среди вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Как сообщается, соответствующее распоряжение уже подписано, новые полномочия кураторы будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Уточняется, что Сибирский федеральный округ будет курировать Виктория Абрамченко, Северо-Западный — Татьяна Голикова, Центральный — Дмитрий Григоренко, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Дальний Восток — Юрий Трутнев, Северный Кавказ — Александр Новак.

"Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов", — сообщает источник издания в правительстве.