СМИ: Мишустин выбрал кураторов федеральных округов среди вице-премьеров
Заместители председателя правительства будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Премьер-министр Михаил Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Как сообщается, соответствующее распоряжение уже подписано, новые полномочия кураторы будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
Уточняется, что Сибирский федеральный округ будет курировать Виктория Абрамченко, Северо-Западный — Татьяна Голикова, Центральный — Дмитрий Григоренко, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Дальний Восток — Юрий Трутнев, Северный Кавказ — Александр Новак.
"Институт кураторства обеспечит единство политики регионального развития для достижения общенациональных целей и результатов нацпроектов", — сообщает источник издания в правительстве.
Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие территорий, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.
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