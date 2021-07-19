Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России

К четвергу температура в ЦФО опустится ниже климатической нормы. Столбики термометров будут показывать примерно 17–20 градусов со знаком плюс. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Меняется режим погоды, циркуляция меняется и режим погоды в центре Европейской России. Температура в понедельник будет не выше 30 градусов, максимальное значение — 27–29. Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно <...> И в понедельник, и во вторник будут дожди", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Вильфанд добавил, что во вторник температура понизится до 26–27 градусов тепла, однако эти показатели всё ещё выше нормы примерно на четыре градуса.

"Уже в среду температурный фон около нормы, примерно 23–25 градусов, а с четверга даже так — от 17 до 20 градусов (ниже климатической нормы. — Прим. Лайфа) <...> Вообще, температура 22–24 — это нормально для третьей декады июля. Конечно же, в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары", — резюмировал синоптик.