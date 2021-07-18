Москвичей на следующей неделе ждут залповые ливни и мозаичный град

На следующей неделе москвичам придётся вновь повстречаться с сильным ветром и осадками, ведь уже в понедельник в столичный регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В небе вырастут "башенки" грозовых облаков, сопровождаемых молниевыми разрядами, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до одного-трёх сантиметров и шквалистым усилением ветра в мгновенных порывах, достигающих 15–20 метров в секунду", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются в период с 09:00 до 21:00. При этом в первой половине дня воздух ещё успеет прогреться до плюс 28–30 градусов, но в дневные часы температура спадёт до плюс 25–27 градусов. Во вторник постепенно распогодится, северные ветры принесут более свежий воздух, а температурный фон вернётся в климатическое русло. В дальнейшем ожидается полярный фронт, кое-где, по словам синоптика, "брызнут небольшие дожди", а температура в дневные часы в среду и четверг будет не больше 26 градусов.