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Прокуратура требует заключить под стражу студентку, сбившую в Москве троих детей

Напомним, суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Двое пострадавших мальчиков скончались.

18 июля, 13:29
<p>Валерия Башкирова. Фото © Соцсети</p>

Валерия Башкирова. Фото © Соцсети

Прокуратура требует изменить меру пресечения Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Вместо двух месяцев домашнего ареста предлагается заключить обвиняемую под стражу, говорится на сайте ведомства.

Также прокуратура требует переквалифицировать действия девушки и предъявить ей обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". При этом отмечается, что законных оснований для изъятия дела из органов полиции в настоящее время не имеется.

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Напомним, ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а также ребёнок в возрасте трёх лет. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. Накануне Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов после заседания суда она отказалась.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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