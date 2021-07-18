Прокуратура требует заключить под стражу студентку, сбившую в Москве троих детей

Прокуратура требует изменить меру пресечения Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Вместо двух месяцев домашнего ареста предлагается заключить обвиняемую под стражу, говорится на сайте ведомства.

Также прокуратура требует переквалифицировать действия девушки и предъявить ей обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". При этом отмечается, что законных оснований для изъятия дела из органов полиции в настоящее время не имеется.