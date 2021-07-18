В Москве родился детёныш занесённых в Красную книгу кошачьих лемуров по имени Вжик

В Москве родился детёныш уникальных кошачьих лемуров по имени Вжик. Видео © Московский зоопарк

В Московском зоопарке родился детёныш кошачьих лемуров, которого назвали Вжик. Малыш оказался энергичным и быстрым, ему всего пара месяцев, поэтому большую часть времени он проводит в обнимку на спине своей матери Миры. Такой период длится в среднем от пяти до семи месяцев.

"Остальные члены группы относятся к маленькому лемуру с любопытством и дружелюбием. В моменты усталости инициативу по опеке над новорождённым берут другие члены стайки: сёстры, дочери, бабушки, но редко — отец семейства", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Малыш уже пробует взрослую пищу, буквально через пару недель он полностью перейдёт на такой же рацион, что и его сородичи. "Меню" кошачьих лемуров довольно разнообразное, в него входят всевозможные свежие фрукты, овощи, перепелиные яйца, зелень, семечки подсолнечника, орехи, отварное мясо, насекомые, в частности саранча, и их личинки. Также лемуры любят лакомиться молодой травой, а ещё они ежедневно получают специальные минеральные добавки, уточнили в учреждении.

Отмечается, что кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. В природе они обитают исключительно на юге и юго-западе Мадагаскара. В последние годы их численность сокращается из-за браконьерства.