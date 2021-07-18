Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал самым титулованным наставником петербургского клуба за всю его историю.

Завоёванный накануне Суперкубок России стал для него шестым трофеем. При этом у расположившихся следом за ним Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша по пять кубков.