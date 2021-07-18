НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Переписал историю: Сергей Семак стал самым титулованным тренером "Зенита"

Всего в активе клуба из Санкт-Петербурга теперь 31 награда, восемь из которых — за победу в чемпионате России.

18 июля, 12:57
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал самым титулованным наставником петербургского клуба за всю его историю.

Завоёванный накануне Суперкубок России стал для него шестым трофеем. При этом у расположившихся следом за ним Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша по пять кубков.

Вот бы так же в Лиге чемпионов: "Зенит" начал сезон с разгрома "Локомотива" в Суперкубке

Вот бы так же в Лиге чемпионов: "Зенит" начал сезон с разгрома "Локомотива" в Суперкубке

Всего же в активе "Зенита" 31 трофей. Восемь раз команда с берегов Невы становилась победителем чемпионата России, пять раз — обладателем Кубка страны и семь — Суперкубка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Трёхкратный чемпион мира Далалоян не выступит в двух видах на Олимпиаде из-за травмы

сегодня в 14:00

"Краснодар" усилился колумбийским форвардом Кордобой

сегодня в 09:08

Приехавшие на Олимпиаду пловцы из Польши уехали обратно из-за ошибки в заявке

сегодня в 12:33

Соседи с помощью самогонки спасли жаловавшегося на жизнь парня с окна высотки в Москве

сегодня в 14:14

От гримёра в морге до ходячего сперматозоида: Кем приходилось работать мировым звёздам до того, как они добились успеха

сегодня в 14:00

Новости партнеров

Layer 1