Переписал историю: Сергей Семак стал самым титулованным тренером "Зенита"
Всего в активе клуба из Санкт-Петербурга теперь 31 награда, восемь из которых — за победу в чемпионате России.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал самым титулованным наставником петербургского клуба за всю его историю.
Завоёванный накануне Суперкубок России стал для него шестым трофеем. При этом у расположившихся следом за ним Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша по пять кубков.
Всего же в активе "Зенита" 31 трофей. Восемь раз команда с берегов Невы становилась победителем чемпионата России, пять раз — обладателем Кубка страны и семь — Суперкубка.
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