"Это всё для вас": Преемник Хабиба Ислам Махачев поблагодарил болельщиков за поддержку
Теперь на его счету 20 побед и одно поражение в MMA, а в рейтинге лёгкого веса UFC он занимает девятое место.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Российский мастер смешанных единоборств Ислам Махачев, который минувшей ночью одержал восьмую подряд победу в UFC, поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Спасибо каждому, кто следит за моей карьерой, это всё для вас. Если тебе что-то предопределено, то это никому не изменить", — написал Махачев в своём "инстаграме".
Напомним, минувшей ночью Махачев, которого многие называют преемником Хабиба Нурмагомедова, одержал восьмую подряд победу в UFC в бою против бразильца Тьяго Мойзеса.
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