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"Это всё для вас": Преемник Хабиба Ислам Махачев поблагодарил болельщиков за поддержку

Теперь на его счету 20 побед и одно поражение в MMA, а в рейтинге лёгкого веса UFC он занимает девятое место.

18 июля, 10:00
<p>Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский мастер смешанных единоборств Ислам Махачев, который минувшей ночью одержал восьмую подряд победу в UFC, поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Спасибо каждому, кто следит за моей карьерой, это всё для вас. Если тебе что-то предопределено, то это никому не изменить", — написал Махачев в своём "инстаграме".

Преемник Хабиба Ислам Махачев восьмой раз подряд победил в UFC

Преемник Хабиба Ислам Махачев восьмой раз подряд победил в UFC

Напомним, минувшей ночью Махачев, которого многие называют преемником Хабиба Нурмагомедова, одержал восьмую подряд победу в UFC в бою против бразильца Тьяго Мойзеса.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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