Российским гребцам предложили пройти проверку на полиграфе из-за допинга у двух спортсменов
Ранее стало известно, что ввиду сложившейся ситуации тренерский штаб национальной команды принял решение снять с Игр мужскую парную четвёрку.
Фото © ТАСС/Артем Коротаев
Несколько российских гребцов согласились пройти проверку на полиграфе после того, как допинг-пробы двух членов нашей сборной дали положительный результат. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
"Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование — все согласились. В рамках федерации пока проводим расследование. Речь идёт о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачёва 26 мая брали тест, он был чистый", — подчеркнул Свирин.
При этом после Игр предложение пройти проверку на полиграфе поступит всем членам сборной, в том числе и её персоналу.
Ранее Лайф сообщал, российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин не выступят на Олимпиаде в Токио, так как их допинг-проба "Б" также оказалась положительной. В результате тренерский штаб команды принял решение снять с Игр мужскую парную четвёрку.
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