НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российским гребцам предложили пройти проверку на полиграфе из-за допинга у двух спортсменов

Ранее стало известно, что ввиду сложившейся ситуации тренерский штаб национальной команды принял решение снять с Игр мужскую парную четвёрку.

18 июля, 10:48
<p>Фото © ТАСС/Артем Коротаев</p>

Фото © ТАСС/Артем Коротаев

Несколько российских гребцов согласились пройти проверку на полиграфе после того, как допинг-пробы двух членов нашей сборной дали положительный результат. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование все согласились. В рамках федерации пока проводим расследование. Речь идёт о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачёва 26 мая брали тест, он был чистый", — подчеркнул Свирин.

При этом после Игр предложение пройти проверку на полиграфе поступит всем членам сборной, в том числе и её персоналу.

Попавшиеся на допинге российские гребцы не выступят на Олимпиаде

Попавшиеся на допинге российские гребцы не выступят на Олимпиаде

Ранее Лайф сообщал, российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин не выступят на Олимпиаде в Токио, так как их допинг-проба "Б" также оказалась положительной. В результате тренерский штаб команды принял решение снять с Игр мужскую парную четвёрку.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1