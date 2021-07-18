Российским гребцам предложили пройти проверку на полиграфе из-за допинга у двух спортсменов

Несколько российских гребцов согласились пройти проверку на полиграфе после того, как допинг-пробы двух членов нашей сборной дали положительный результат. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование — все согласились. В рамках федерации пока проводим расследование. Речь идёт о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачёва 26 мая брали тест, он был чистый", — подчеркнул Свирин.

При этом после Игр предложение пройти проверку на полиграфе поступит всем членам сборной, в том числе и её персоналу.