Дочь Сергея Шойгу поделилась редкими фотографиями отца верхом на коне
Снимки были сделаны на отдыхе в Сибири. Ксения заметила, что это идеальный способ уехать от московской жары.
Фото © Instagram / ksenia_shoigu
Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири. Видео © Instagram / ksenia_shoigu
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения опубликовала в "Инстаграме" фотографии, которые она сделала с отцом во время совместного отдыха в Сибири. На кадрах министр, одетый в куртку камуфляжного цвета, верхом на коне перебирается через реку.
"Когда в Москве жара и душно, всегда хочется на Родину", — написала Ксения под публикацией и поинтересовалась у подписчиков, куда бы сейчас хотели поехать они.
Ксения Шойгу. Фото © Instagram / ksenia_shoigu
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