Дочь Сергея Шойгу поделилась редкими фотографиями отца верхом на коне

Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири. Видео © Instagram / ksenia_shoigu

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения опубликовала в "Инстаграме" фотографии, которые она сделала с отцом во время совместного отдыха в Сибири. На кадрах министр, одетый в куртку камуфляжного цвета, верхом на коне перебирается через реку.

"Когда в Москве жара и душно, всегда хочется на Родину", — написала Ксения под публикацией и поинтересовалась у подписчиков, куда бы сейчас хотели поехать они.

Ксения Шойгу. Фото © Instagram / ksenia_shoigu