НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дочь Сергея Шойгу поделилась редкими фотографиями отца верхом на коне

Снимки были сделаны на отдыхе в Сибири. Ксения заметила, что это идеальный способ уехать от московской жары.

18 июля, 12:48

Фото © Instagram / ksenia_shoigu

Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири. Видео © Instagram / ksenia_shoigu

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения опубликовала в "Инстаграме" фотографии, которые она сделала с отцом во время совместного отдыха в Сибири. На кадрах министр, одетый в куртку камуфляжного цвета, верхом на коне перебирается через реку.

"Когда в Москве жара и душно, всегда хочется на Родину", — написала Ксения под публикацией и поинтересовалась у подписчиков, куда бы сейчас хотели поехать они.

Ксения Шойгу. Фото © Instagram / ksenia_shoigu

Ксения Шойгу. Фото © Instagram / ksenia_shoigu

"Посидят, посидят немного, да и выпьют": Путин рассказал, что отдыхает так же, как и большинство россиян

"Посидят, посидят немного, да и выпьют": Путин рассказал, что отдыхает так же, как и большинство россиян

Ранее Сергей Шойгу пристыдил главу Ростовской области за стол без сала для военных. Василий Голубев в разговоре с министром отметил, что регион собирает рекордные урожаи пшеницы. Однако у главы военного ведомства тут же появились замечания на этот счёт.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На Украине "обязали" Шойгу явиться в Мариуполь 20 июля

сегодня в 02:39

"Единая Россия" предложила отправить в оздоровительные лагеря детей медиков из красных зон

15 июля, 11:02

Москвичей на следующей неделе ждут залповые ливни и мозаичный град

сегодня в 13:55

Трёхкратный чемпион мира Далалоян не выступит в двух видах на Олимпиаде из-за травмы

сегодня в 14:00

От гримёра в морге до ходячего сперматозоида: Кем приходилось работать мировым звёздам до того, как они добились успеха

сегодня в 14:00

Новости партнеров

Layer 1