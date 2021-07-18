Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на строительство дорог в регионах
Основная часть средств будет направлена в Санкт-Петербург, где идёт создание широтной магистрали, которая позволит разгрузить движение в исторической части города.
Фото © Pexels
Правительство России выделит более трёх миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В пресс-службе кабмина сообщили, что три миллиарда рублей будут направлены на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге, которая позволит разгрузить движение в исторической части города. За счёт выделенных средств будет продолжено создание Витебской развязки, которая соединит Западный скоростной диаметр и новую строящуюся магистраль.
"250 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в городе Тынде (Амурская область), 54 млн рублей — на ремонт дорог в Суздале (Владимирская область), 41 млн рублей — на реконструкцию моста через реку Щелкан (Волгоградская область)", — отмечается на сайте правительства.
Ранее Правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей девяти регионам страны на строительство и реконструкцию дорог. Более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков.
Комментариев: 0