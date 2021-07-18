Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на строительство дорог в регионах

Правительство России выделит более трёх миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина сообщили, что три миллиарда рублей будут направлены на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге, которая позволит разгрузить движение в исторической части города. За счёт выделенных средств будет продолжено создание Витебской развязки, которая соединит Западный скоростной диаметр и новую строящуюся магистраль.