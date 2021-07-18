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Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на строительство дорог в регионах

Основная часть средств будет направлена в Санкт-Петербург, где идёт создание широтной магистрали, которая позволит разгрузить движение в исторической части города.

18 июля, 12:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Правительство России выделит более трёх миллиардов рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина сообщили, что три миллиарда рублей будут направлены на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге, которая позволит разгрузить движение в исторической части города. За счёт выделенных средств будет продолжено создание Витебской развязки, которая соединит Западный скоростной диаметр и новую строящуюся магистраль.

"250 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в городе Тынде (Амурская область), 54 млн рублей — на ремонт дорог в Суздале (Владимирская область), 41 млн рублей — на реконструкцию моста через реку Щелкан (Волгоградская область)",отмечается на сайте правительства.

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Ранее Правительство РФ выделило 1,2 миллиарда рублей девяти регионам страны на строительство и реконструкцию дорог. Более одного миллиарда рублей из этой суммы пойдёт на восстановление дорожной инфраструктуры, повреждённой из-за паводков.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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