Сенатор Пушков пообещал "большие неприятности" YouTube в России

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил компанию Google о том, что её ждут "большие неприятности" в России, если до конца года в стране не появится их официального представительства. Поводом для этого стало удаление одного из роликов с ютуб-канала Пушкова.

"Компания удалила с моего аккаунта сюжет из программы о навязывании детям трансгендерной культуры. Такой сюжет, видите ли, противоречит принципам сообщества. А навязывание — нет", — написал он в своём "Твиттере".

Пушков назвал действия администрации видеохостинга нарушением российского законодательства и добавил, что если такое будет продолжаться и дальше, то неприятности у компании будут "очень большие". Он также добавил, что уже создал аккаунт на сайте отечественного сервиса RuTube.