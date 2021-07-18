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Сенатор Пушков пообещал "большие неприятности" YouTube в России

Он заявил, что видеохостинг нарушает законы страны. В связи с этим парламентарий создал аккаунт на RuTube.

18 июля, 12:34
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил компанию Google о том, что её ждут "большие неприятности" в России, если до конца года в стране не появится их официального представительства. Поводом для этого стало удаление одного из роликов с ютуб-канала Пушкова.

"Компания удалила с моего аккаунта сюжет из программы о навязывании детям трансгендерной культуры. Такой сюжет, видите ли, противоречит принципам сообщества. А навязывание — нет", — написал он в своём "Твиттере".

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Пушков назвал действия администрации видеохостинга нарушением российского законодательства и добавил, что если такое будет продолжаться и дальше, то неприятности у компании будут "очень большие". Он также добавил, что уже создал аккаунт на сайте отечественного сервиса RuTube.

Компания Google уже не в первый раз попадает в центр внимания российских властей из-за блокировки различных роликов, опубликованных на YouTube. Так, в последний раз администрация видеосервиса удалила из общего доступа ролик председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины "Спутник V" за рубежом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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