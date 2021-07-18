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Страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения по нефти до конца 2022 года

Предыдущие переговоры состоялись в начале месяца, но тогда участники не пришли ни к какому соглашению.

18 июля, 12:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения по ограничению добычи нефти с мая по декабрь 2022 года. При этом, начиная уже со следующего месяца, объёмы ежемесячной добычи будут увеличиваться на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике, распространённом по итогам встречи министров стран-участниц.

"С учётом сегодняшних фундаментальных показателей нефтяного рынка и консенсуса по его перспективам, министерское заседание постановило: продлить решение 10-го министерского заседания стран ОПЕК и вне ОПЕК (апрель 2020 года) до 31 декабря 2022 года", — говорится в документе.

Bloomberg: Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса по сделке ОПЕК+

Bloomberg: Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса по сделке ОПЕК+

Ожидается, что постепенное увеличение объёмов добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки позволит выйти из ограничений по добыче. Также было сформировано повышение базы для России и Саудовской Аравии — до 11,5 миллиона баррелей в сутки. При этом участники сделки договорились, что дополнительная оценка рынка будет проведена в конце текущего года.

Напомним, предыдущая встреча министров стран — участниц сделки ОПЕК+ состоялась в начале июля. Однако тогда никакого решения принято не было, поскольку некоторые страны не смогли прийти к компромиссу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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