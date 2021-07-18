В NASA предупредили об угрозе масштабных наводнений из-за колебаний Луны
Это происходит естественным образом, однако влияет на повышение уровня мирового океана.
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Специалисты из NASA и Гавайского университета установили, что к середине 2030-х годов наводнения на Земле могут стать наиболее разрушительными. С повышением уровня моря уже столкнулись прибрежные районы США, и в будущем ситуация только усугубится. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.
По данным учёных, к таким переменам ведут вполне естественные процессы, в данном случае это изменение орбиты Луны. Феномен колебания естественного спутника учёные описали ещё в 1728 году. Её орбита влияет на периоды высоких и низких приливов и, по словам экспертов, сами по себе они неопасны. Тем не менее современные исследователи обеспокоены повышением уровня мирового океана, так как это может привести к более интенсивным и частым приливам, с которыми история человечества ещё не сталкивалась.
Напомним, последние дни Европа страдает от мощных ливней. Так, в западной части Германии они начались ещё 14 июля, из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, по последним данным, погибло более 155 граждан. От наводнений страдает и Бельгия, где к данному моменту погибло 24 жителя, но число может увеличиться. То же самое происходит в Австрии и даже в находящейся на другой стороне планеты Новой Зеландии.
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