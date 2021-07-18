В NASA предупредили об угрозе масштабных наводнений из-за колебаний Луны

Специалисты из NASA и Гавайского университета установили, что к середине 2030-х годов наводнения на Земле могут стать наиболее разрушительными. С повышением уровня моря уже столкнулись прибрежные районы США, и в будущем ситуация только усугубится. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

По данным учёных, к таким переменам ведут вполне естественные процессы, в данном случае это изменение орбиты Луны. Феномен колебания естественного спутника учёные описали ещё в 1728 году. Её орбита влияет на периоды высоких и низких приливов и, по словам экспертов, сами по себе они неопасны. Тем не менее современные исследователи обеспокоены повышением уровня мирового океана, так как это может привести к более интенсивным и частым приливам, с которыми история человечества ещё не сталкивалась.