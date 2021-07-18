На Украине заявили о нападении на пограничников у границы с Россией

Нападение на группу украинских пограничников произошло в Сумской области, неподалёку от российско-украинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

"Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения", — говорится в сообщении МВД Незалежной.

В ведомстве добавили, что злоумышленникам удалось завладеть оружием пограничного отряда, однако уточнили, что позже похищенный арсенал был возвращён. Сейчас поиски напавших продолжаются, возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что усилили охрану государственной границы.