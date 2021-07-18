На Украине заявили о нападении на пограничников у границы с Россией
Неизвестные отобрали у военнослужащих оружие, однако позднее его удалось вернуть. Сейчас идёт поиск злоумышленников.
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Нападение на группу украинских пограничников произошло в Сумской области, неподалёку от российско-украинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.
"Этой ночью на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения", — говорится в сообщении МВД Незалежной.
В ведомстве добавили, что злоумышленникам удалось завладеть оружием пограничного отряда, однако уточнили, что позже похищенный арсенал был возвращён. Сейчас поиски напавших продолжаются, возбуждено уголовное дело. В МВД отметили, что усилили охрану государственной границы.
Ранее Лайф сообщал, что в Киргизии в результате перестрелки на границе с Таджикистаном погиб пограничник. Отмечается, что военному было около 27 лет. Обстоятельства его гибели пока выясняются. Среди таджикских военных также есть раненые и погибшие.
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