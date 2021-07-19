В МВД назвали причины задержания журналистки "Ленты.ру"
В отношении Завьяловой составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".
Фото © ТАСС / RBC / Владислав Шатило
Полиция задержала журналистку интернет-издания "Лента.ру" Анастасию Завьялову за препятствование работе правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"17 июля в 21:45 на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 года рождения. При этом на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В отношении Завьяловой составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка".
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