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Стало известно, после чего разгорелся конфликт между женщиной и полицейскими в Москве

Во время потасовки жительница столицы несколько раз толкнула правоохранителя, после чего другой страж порядка схватил её за волосы и потащил к служебной машине.

18 июля, 21:08

Кадр из видео / Соцсети

Конфликт женщины с сотрудниками полиции на юге Москвы произошёл, когда её и её знакомых задерживали при распитии алкоголя в общественном месте. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"16 июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

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Уточняется, что задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них составили административные материалы из-за распития алкоголя в запрещённом месте. Проводится служебная проверка, по результатам которой действиям сотрудников полиции дадут правовую оценку.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник полиции схватил женщину за волосы и потащил к служебному автомобилю. Перед этим она несколько раз толкнула другого правоохранителя. По данному факту также проверку проводит Следственный комитет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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