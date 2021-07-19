Стало известно, после чего разгорелся конфликт между женщиной и полицейскими в Москве
Во время потасовки жительница столицы несколько раз толкнула правоохранителя, после чего другой страж порядка схватил её за волосы и потащил к служебной машине.
Кадр из видео / Соцсети
Конфликт женщины с сотрудниками полиции на юге Москвы произошёл, когда её и её знакомых задерживали при распитии алкоголя в общественном месте. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"16 июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Уточняется, что задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них составили административные материалы из-за распития алкоголя в запрещённом месте. Проводится служебная проверка, по результатам которой действиям сотрудников полиции дадут правовую оценку.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник полиции схватил женщину за волосы и потащил к служебному автомобилю. Перед этим она несколько раз толкнула другого правоохранителя. По данному факту также проверку проводит Следственный комитет.
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