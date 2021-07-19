Стало известно, после чего разгорелся конфликт между женщиной и полицейскими в Москве

Конфликт женщины с сотрудниками полиции на юге Москвы произошёл, когда её и её знакомых задерживали при распитии алкоголя в общественном месте. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"16 июля на Домодедовской улице сотрудниками полиции были задержаны несколько граждан, которые распивали спиртные напитки в общественном месте. При задержании женщина оказала физическое сопротивление полицейским, после чего к ней была применена физическая сила", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Уточняется, что задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции, где на них составили административные материалы из-за распития алкоголя в запрещённом месте. Проводится служебная проверка, по результатам которой действиям сотрудников полиции дадут правовую оценку.