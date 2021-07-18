Талибы заявили, что переговоры по прекращению огня в Афганистане провалились

Правительство Афганистана и движение "Талибан"* не смогли договориться о прекращении военных действий на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или освобождении пленных талибов. Об этом по итогам двухдневных переговоров заявил представитель политофиса исламистов в Катаре Мухаммед Наим.

"По сообщениям некоторых СМИ, на двухдневной межафганской встрече высокого уровня в Дохе было согласовано прекращение огня на несколько дней или освобождение некоторых заключённых. Эта информация не соответствует действительности", — отметил Наим в "Твиттере".

Уточняется, что за два дня переговоров стороны смогли только договориться об их продолжении на высоком уровне и ускорении мирного процесса.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

Ранее делегация талибов посетила Россию. В Кремле заявили, что переговоры с представителями движения "Талибан", состоявшиеся в Москве, необходимы для достижения мира и президент РФ в курсе проведения таких контактов.