Захарова объяснила, почему Россия решилась на переговоры с талибами

Россия, контактируя с "Талибаном"* и призывая организацию к переговорам с правительством Афганистана, выполняет положения резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Дело в том, что Россия неоднократно подчёркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Захарова также отметила, что движение талибов является частью межафганского диалога, который Совбез призвал все страны поощрять. Россия, заметила представитель МИД, исполняет резолюцию, поддерживает и реализует её на практике, и в "этом нет никакого противоречия". Захарова напомнила, что она была принята в марте 2020 года и в ней "чёрным по белому написано о приоритете, необходимости и поощрении к проведению межафганских переговоров".

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.