Количество жертв лобового столкновения поездов в Приамурье увеличилось до четырёх
Первоначально сообщалось о двух погибших в результате аварии. Ещё три человека госпитализированы.
На месте лобового столкновения поездов в Амурской области обнаружили ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв ЧП на железной дороге увеличилось до четырёх, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.
Как сообщалось ранее, ещё три человека из состава локомотивных бригад получили различные травмы и были доставлены в больницу города Зеи. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним, столкновение двух грузовых поездов произошло накануне утром на частном участке Улак — Эльга, который не связан с РЖД. Первоначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших, однако позже их число увеличилось.
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