Количество жертв лобового столкновения поездов в Приамурье увеличилось до четырёх

На месте лобового столкновения поездов в Амурской области обнаружили ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв ЧП на железной дороге увеличилось до четырёх, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Как сообщалось ранее, ещё три человека из состава локомотивных бригад получили различные травмы и были доставлены в больницу города Зеи. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.