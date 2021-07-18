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Выстрелы над Невой: В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

В тренировке приняли участие военные корабли, катера различного назначения, самолёты и вертолёты.

18 июля, 15:23

В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ. Видео © Соцсети, LIFE

В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота России. Сам праздник пройдёт в Северной столице 25 июля.

В параде приняли участие боевые корабли, патрульные и десантные катера, а также базовые тральщики. Все суда прошли по акватории Невы и произвели несколько выстрелов. В воздушной части парада участие приняли самолёты и вертолёты морской авиации. Среди них такие крылатые машины, как Ту-142, Ил-38 и Бе-12. Параллельно с этим по Сенатской площади промаршировали пешие колонны. На протяжении всей тренировки часть мостов развели, в связи с чем движение в городе было частично перекрыто.

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Репетиция морского парада состоялась также в Кронштадте. Там вдоль линии берега прошли крупные военные корабли, несколько подводных лодок и катера, а в небе пролетела авиация, участвующая в петербургском параде.

Ранее Лайф сообщал, что в США заявили о серьёзном усилении огневой мощи ВМФ России. В данный момент Москва сосредоточилась на создании подводных лодок и небольших надводных кораблей, отметил автор материала.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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