В параде приняли участие боевые корабли, патрульные и десантные катера, а также базовые тральщики. Все суда прошли по акватории Невы и произвели несколько выстрелов. В воздушной части парада участие приняли самолёты и вертолёты морской авиации. Среди них такие крылатые машины, как Ту-142, Ил-38 и Бе-12. Параллельно с этим по Сенатской площади промаршировали пешие колонны. На протяжении всей тренировки часть мостов развели, в связи с чем движение в городе было частично перекрыто.