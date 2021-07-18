Половина россиян заявила о неудовлетворённости своей зарплатой

Далеко не все россияне довольны уровнем своей зарплаты, половина жителей страны не удовлетворены доходом. К такому выводу пришли эксперты Росстата на основании результатов проведённого исследования.

Так, не вполне довольны зарплатой 41,1% опрошенных, а ещё 8,8% — недовольны совсем. Лишь 44% респондентов заявили, что их устраивает заработок. При этом мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве доходом — 46,4% против 41,3%.

Также выяснилось, что большинство опрошенных (82,8%) удовлетворены своим режимом работы. Три четверти россиян (75,9%) полностью устраивают их условия труда. О полном моральном удовлетворении от деятельности говорили 74% опрошенных, а полную профессиональную удовлетворённость испытывают 67,9% граждан.