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Половина россиян заявила о неудовлетворённости своей зарплатой

Также жители страны объяснили, как относятся к режиму работы и условиям их труда.

18 июля, 14:53
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь

Далеко не все россияне довольны уровнем своей зарплаты, половина жителей страны не удовлетворены доходом. К такому выводу пришли эксперты Росстата на основании результатов проведённого исследования.

Так, не вполне довольны зарплатой 41,1% опрошенных, а ещё 8,8% — недовольны совсем. Лишь 44% респондентов заявили, что их устраивает заработок. При этом мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве доходом — 46,4% против 41,3%.

Россиянам рассказали, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Россиянам рассказали, как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Также выяснилось, что большинство опрошенных (82,8%) удовлетворены своим режимом работы. Три четверти россиян (75,9%) полностью устраивают их условия труда. О полном моральном удовлетворении от деятельности говорили 74% опрошенных, а полную профессиональную удовлетворённость испытывают 67,9% граждан.

А ранее финансист рассказал, как копить деньги, чтобы хватало на всё. По его мнению, в первую очередь необходимо проанализировать все свои расходы и начать сокращение бюджета там, где возможно. Так, например, высвободить изрядную сумму поможет замена покупного кофе на заранее приготовленный домашний.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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