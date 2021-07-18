Новак рассказал о планах по добыче нефти в России к 2022 году

В результате новых договорённостей ОПЕК+ Россия сможет достичь докризисного уровня добычи нефти менее чем через год. Таким образом, к концу 2022 года суммарно будет добыто дополнительно около 21 миллиона тонн нефти. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно начиная с августа увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей (в сутки. — Прим. Лайфа.). При цене в среднем 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 миллиардов рублей", — рассказал Новак телеканалу "Россия 24".

По словам вице-премьера, решение о постепенном увеличении мировой добычи было принято в связи с тем, что происходит увеличение спроса на нефть и нефтепродукты, из-за активной вакцинации растёт потребность в дополнительных авто- и авиаперевозках. Также был скорректирован прогноз по росту мировой экономики до 5,5–6% в 2021 году.

"Это те позитивные моменты, которые влияют на то, что рынок восстанавливается. На сегодня мы отмечаем дефицит на рынке, поэтому и было принято решение о том, что необходимо ежемесячно увеличивать на 400 тысяч баррелей в сутки добычу", — сказал вице-премьер.