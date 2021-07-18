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Депутат назвал правильным предложение МЧС отменить запрет на разведение костров на дачах

Парламентарий объяснил, почему смягчение правил может быть полезным для любителей загородного отдыха.

18 июля, 14:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Предложение МЧС России отменить запрет на разведение костров и сжигание мусора на дачных участках является правильной инициативой. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В беседе с RT депутат уточнил, что на территории своих участков люди, как правило, разжигают костры и жгут траву, но огонь разводят ближе чем 50 метров от построек. По его словам, нормы должны быть реализуемы, в ином случае это дискредитация, которая ведёт к неуважению закона.

"Получается у нас такая странная история, что норма есть, но её никто почти не выполняет, и государство на это внимания не обращает. Мне кажется, что приведение в соответствие возможностей и реалий — это правильно", — отметил парламентарий.

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Ранее Лайф сообщал, что МЧС предложило отменить запрет на разведение костров на даче. Новые правила могут распространить и на сжигание мусора, листьев и других отходов, которые предлагалось уничтожать в яме метровой глубины или в металлической бочке объёмом не более кубического метра.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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