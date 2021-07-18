Трёхкратный чемпион мира Далалоян не выступит в двух видах на Олимпиаде из-за травмы

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях на предстоящей Олимпиаде в Токио из-за травмы, которую получил в апреле текущего года. Об этом РИА "Новости" рассказал старший тренер мужской национальной команды Валерий Алфосов.

"У Артура очень тяжёлая травма, он, к сожалению, не сможет выступить на опорном прыжке и вольных упражнениях. Это, конечно, большая потеря, но что поделать. С одной стороны, он очень доволен, что попал в команду, потому что, наверное, он держал в голове, что может полностью проехать мимо этой Олимпиады. С другой стороны, он понимает, что из многоборной конкуренции он выбыл", — заявил Алфосов.