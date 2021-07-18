НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трёхкратный чемпион мира Далалоян не выступит в двух видах на Олимпиаде из-за травмы

При этом для его партнёров по команде изготовили специальные футболки в поддержку одного из лидеров.

18 июля, 14:00
<p>Фото © Laurence Griffiths / Getty Images</p>

Фото © Laurence Griffiths / Getty Images

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян не выступит в опорном прыжке и вольных упражнениях на предстоящей Олимпиаде в Токио из-за травмы, которую получил в апреле текущего года. Об этом РИА "Новости" рассказал старший тренер мужской национальной команды Валерий Алфосов.

"У Артура очень тяжёлая травма, он, к сожалению, не сможет выступить на опорном прыжке и вольных упражнениях. Это, конечно, большая потеря, но что поделать. С одной стороны, он очень доволен, что попал в команду, потому что, наверное, он держал в голове, что может полностью проехать мимо этой Олимпиады. С другой стороны, он понимает, что из многоборной конкуренции он выбыл", — заявил Алфосов.

При этом для его партнёров по команде изготовили специальные футболки в поддержку Далалояна, а все её члены прекрасно понимают серьёзность данной потери.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Переписал историю: Сергей Семак стал самым титулованным тренером "Зенита"

сегодня в 12:57

Приехавшие на Олимпиаду пловцы из Польши уехали обратно из-за ошибки в заявке

сегодня в 12:33

Российским гребцам предложили пройти проверку на полиграфе из-за допинга у двух спортсменов

сегодня в 10:48

Соседи с помощью самогонки спасли жаловавшегося на жизнь парня с окна высотки в Москве

сегодня в 14:14

От гримёра в морге до ходячего сперматозоида: Кем приходилось работать мировым звёздам до того, как они добились успеха

сегодня в 14:00

Новости партнеров

Layer 1