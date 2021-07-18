Соседи с помощью самогонки спасли жаловавшегося на жизнь парня с окна высотки в Москве

Соседи рассказали о парне, который сидел на окне высотки в Москве и жаловался на жизнь. Видео © LIFE

Парня, который просидел два часа на окне многоэтажки в Москве, удалось выманить спиртным. Как рассказал один из жильцов дома, в разговоре с молодым человеком выяснилось, что тот много пил.

"Всё нормально. Жизнь спасена. Ничего толком не говорил. Сказал, что два дня пил беспробудно. Я ему налил немножко самогонки. Пока он выпивал и кружку протягивал, ребята его схватили, вот и всё. Он трезвый был", — рассказал Лайфу местный житель Андрей.

Другие очевидцы ситуации отметили, что парень жаловался на жизнь и утверждал, что ему уже нельзя помочь. При этом всё продолжалось несколько часов и на месте находились правоохранители, спасатели и пожарные.