Соседи с помощью самогонки спасли жаловавшегося на жизнь парня с окна высотки в Москве
Молодой человек утверждал, что ему уже нельзя помочь, при этом он находился в трезвом состоянии.
Соседи рассказали о парне, который сидел на окне высотки в Москве и жаловался на жизнь. Видео © LIFE
Парня, который просидел два часа на окне многоэтажки в Москве, удалось выманить спиртным. Как рассказал один из жильцов дома, в разговоре с молодым человеком выяснилось, что тот много пил.
"Всё нормально. Жизнь спасена. Ничего толком не говорил. Сказал, что два дня пил беспробудно. Я ему налил немножко самогонки. Пока он выпивал и кружку протягивал, ребята его схватили, вот и всё. Он трезвый был", — рассказал Лайфу местный житель Андрей.
Другие очевидцы ситуации отметили, что парень жаловался на жизнь и утверждал, что ему уже нельзя помочь. При этом всё продолжалось несколько часов и на месте находились правоохранители, спасатели и пожарные.
Напомним, местные жители сообщили в экстренные службы о парне, сидящем на окне многоэтажки, сегодня, 18 июля. Так он просидел несколько часов, жалуясь на жизнь. Позднее его удалось затащить в квартиру. После этого с ним работали психологи.
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