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Соседи с помощью самогонки спасли жаловавшегося на жизнь парня с окна высотки в Москве

Молодой человек утверждал, что ему уже нельзя помочь, при этом он находился в трезвом состоянии.

18 июля, 14:14

Соседи рассказали о парне, который сидел на окне высотки в Москве и жаловался на жизнь. Видео © LIFE

Парня, который просидел два часа на окне многоэтажки в Москве, удалось выманить спиртным. Как рассказал один из жильцов дома, в разговоре с молодым человеком выяснилось, что тот много пил.

"Всё нормально. Жизнь спасена. Ничего толком не говорил. Сказал, что два дня пил беспробудно. Я ему налил немножко самогонки. Пока он выпивал и кружку протягивал, ребята его схватили, вот и всё. Он трезвый был", — рассказал Лайфу местный житель Андрей.

В Москве ребёнок выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб

В Москве ребёнок выпал из окна квартиры на восьмом этаже и погиб

Другие очевидцы ситуации отметили, что парень жаловался на жизнь и утверждал, что ему уже нельзя помочь. При этом всё продолжалось несколько часов и на месте находились правоохранители, спасатели и пожарные.

Напомним, местные жители сообщили в экстренные службы о парне, сидящем на окне многоэтажки, сегодня, 18 июля. Так он просидел несколько часов, жалуясь на жизнь. Позднее его удалось затащить в квартиру. После этого с ним работали психологи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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