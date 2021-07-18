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Президента Бразилии спустя четыре дня после госпитализации выписали из больницы

Сообщается, что медики продолжат наблюдать за состоянием главы государства амбулаторно.

18 июля, 14:47
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Врачи выписали из больницы президента Бразилии Жаира Болсонару, который несколько дней назад был госпитализирован с болями в животе. Об этом сообщили в медучреждении, где глава государства проходил лечение.

"Президент Жаир Болсонару выписан сегодня из больницы. <...> Он находился здесь со среды, 14-го [июля], для лечения непроходимости кишечника", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в ближайшее время президент будет оставаться под наблюдением бригады своих лечащих врачей.

Папу римского Франциска выписали из больницы

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Напомним, президента Бразилии Болсонару экстренно госпитализировали с болями в животе 14 июня. При этом в его пресс-службе заявили, что причина госпитализации вовсе другая: представители политика утверждают, что он обратился к медикам из-за непрекращающейся икоты. Вместе с тем в СМИ сообщалось, что врачи диагностировали у главы государства непроходимость кишечника, в связи с чем решили оставить его в больнице на несколько дней.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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