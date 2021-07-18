Президента Бразилии спустя четыре дня после госпитализации выписали из больницы

Врачи выписали из больницы президента Бразилии Жаира Болсонару, который несколько дней назад был госпитализирован с болями в животе. Об этом сообщили в медучреждении, где глава государства проходил лечение.

"Президент Жаир Болсонару выписан сегодня из больницы. <...> Он находился здесь со среды, 14-го [июля], для лечения непроходимости кишечника", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в ближайшее время президент будет оставаться под наблюдением бригады своих лечащих врачей.