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"Русский F-35": В Сеть утекли секретные фото новейшего российского истребителя

На них можно рассмотреть первые детали — внутренние отсеки для вооружения, крыло и остекление кабины.

18 июля, 14:45
<p>Фото ©<a href="https://twitter.com/RupprechtDeino/status/1416752328909238275" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Twitter/RupprechtDeino</a></p>

Фото © Twitter/RupprechtDeino

За двое суток до премьеры в Сеть утекли фотографии новейшего лёгкого истребителя, созданного в Объединённой авиастроительной корпорации, входящей в "Ростех". На фото из социальной сети "Твиттер" хорошо видны створки отсеков для вооружения, массивные воздухозаборники и V-образный цельноповоротный киль, визитная карточка новой машины. Рядом с самолётом пользователи опознали противокорабельную ракету Х-59МК2.

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Пользователи социальных сетей пишут, что визуально новая машина "очень похожа" на уменьшенную копию тяжёлого истребителя Су-57. Самолёт, запечатлённый на фото, построен по аэродинамической схеме "бесхвостка", получил один двигатель и оптико-локационную систему для уничтожения наземных и морских целей, которая позволит отказаться от использования подвесных контейнеров целеуказания. Премьера новой машины должна состояться 20 июля в рамках МАКСа-2021. Пользователи обратили внимание, что в ангар могли привезти летающий прототип — демонстратор технологий — на киль машины уже нанесён бортовой номер.

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Убийца авианосцев: Секретный истребитель пятого поколения вооружат уникальной ракетой

Авиационные эксперты в комментариях к записи пишут, что российский истребитель "очень сильно" напоминает ранний прототип истребителя X-32 от компании Boeing, совершившего первый полёт в сентябре 2000 года. Эта машина проиграла конкурс на программу разработки истребителя пятого поколения и не совершала никаких полётов, кроме экспериментальных.

Машина может получить индекс ЛТС и в перспективе заменить российские истребители МиГ-29 и МиГ-35.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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