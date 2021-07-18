За двое суток до премьеры в Сеть утекли фотографии новейшего лёгкого истребителя, созданного в Объединённой авиастроительной корпорации, входящей в "Ростех". На фото из социальной сети "Твиттер" хорошо видны створки отсеков для вооружения, массивные воздухозаборники и V-образный цельноповоротный киль, визитная карточка новой машины. Рядом с самолётом пользователи опознали противокорабельную ракету Х-59МК2.

Here it is the Sukhoi LTS "CheckMate"



(Images via @Сообщений / Paralay-Forum) pic.twitter.com/xKhyGS8lsM — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 18, 2021

Пользователи социальных сетей пишут, что визуально новая машина "очень похожа" на уменьшенную копию тяжёлого истребителя Су-57. Самолёт, запечатлённый на фото, построен по аэродинамической схеме "бесхвостка", получил один двигатель и оптико-локационную систему для уничтожения наземных и морских целей, которая позволит отказаться от использования подвесных контейнеров целеуказания. Премьера новой машины должна состояться 20 июля в рамках МАКСа-2021. Пользователи обратили внимание, что в ангар могли привезти летающий прототип — демонстратор технологий — на киль машины уже нанесён бортовой номер.

Авиационные эксперты в комментариях к записи пишут, что российский истребитель "очень сильно" напоминает ранний прототип истребителя X-32 от компании Boeing, совершившего первый полёт в сентябре 2000 года. Эта машина проиграла конкурс на программу разработки истребителя пятого поколения и не совершала никаких полётов, кроме экспериментальных.