Жители Рязанской области сняли на видео "песчаного хулигана"

Жители в Рязанской области стали свидетелями песчаного вихря, который образовался около посёлка Мурмино. Снимали уникальное явление они из машины на безопасном расстоянии.

На кадрах можно заметить, как столб песка поднялся над землёй на большую высоту и движется на сопке среди деревьев. Очевидцы окрестили это явление "песчаным хулиганом".

А вот в подмосковных Мытищах не так давно прошёл настоящий смерч из пыли. Атмосферный вихрь появился в солнечную погоду и не нанёс никакого ущерба. Также в Ростовской области сняли на видео гигантский смерч из пыли. Он образовался в поле и поглощал всё на своём пути.