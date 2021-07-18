На камчатский посёлок обрушился смерч из комаров-самцов

Необычное явление наблюдали жители одного из посёлков в Камчатском крае. Там прошёл настоящий смерч из комаров, сообщает издание "Камчатка-информ".

Гигантский вихрь из насекомых запечатлели жители посёлка Усть-Камчатск. На опубликованных в Сети кадрах видно, как миллионы комаров образуют вертикальную воронку, которая через несколько секунд распадается. По словам энтомолога Людмилы Лобковой, для людей такое явление опасности не представляет.

"Ничего страшного тут нет, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок для того, чтобы спариться", — рассказала она.

Специалист добавила, что подобные "смерчи" происходят ежегодно. Масштабы их зависят не только от численности особей, но и от погодных условий.