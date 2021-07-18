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Трактор в Москве ковшом остановил реанимобиль, спешивший на вызов

Врачи пытались объехать строительную технику, однако водитель повёл себя крайне непредсказуемо и перекрыл дорогу.

18 июля, 15:30

Трактор в Москве ковшом остановил реанимобиль, ехавший на вызов. Видео © LIFE

Реанимобиль, мчавшийся по Новоясеневскому проспекту в Москве, был остановлен ковшом ехавшего перед ним трактора. Инцидент попал на видеорегистратор, установленный в медицинском автомобиле.

На кадрах видно, как водитель строительной техники решил резко перестроиться и не заметил машину позади, которая попыталась объехать его справа. В итоге ковш трактора ударил по стеклу реанимобиля — оно от удара треснуло. К счастью, никто, кроме техники, не пострадал.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Ростовской области застрявшая в грязи скорая помощь опоздала к умирающему пациенту. Автомобиль медиков пришлось эвакуировать с помощью трактора. На весь процесс ушло более трёх часов, в итоге мужчина скончался дома.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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