Трактор в Москве ковшом остановил реанимобиль, спешивший на вызов

Трактор в Москве ковшом остановил реанимобиль, ехавший на вызов. Видео © LIFE

Реанимобиль, мчавшийся по Новоясеневскому проспекту в Москве, был остановлен ковшом ехавшего перед ним трактора. Инцидент попал на видеорегистратор, установленный в медицинском автомобиле.

На кадрах видно, как водитель строительной техники решил резко перестроиться и не заметил машину позади, которая попыталась объехать его справа. В итоге ковш трактора ударил по стеклу реанимобиля — оно от удара треснуло. К счастью, никто, кроме техники, не пострадал.