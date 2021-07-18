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На трассе в Подмосковье грузовик совершил кульбит и повредил восемь автомобилей

Инцидент произошёл на Ярославском шоссе. По данным МЧС, в результате аварии пострадал один человек.

18 июля, 20:38

На трассе в Подмосковье грузовик совершил кульбит и повредил восемь автомобилей. Видео © Соцсети

В Подмосковье на 44-м километре Ярославского шоссе произошла крупная авария, КамАЗ опрокинулся и повредил восемь легковых автомобилей, момент ДТП попал на камеру видеорегистратора.

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"В 14:05 на 44-м км Ярославского шоссе водитель КамАЗа не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей", приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

В ГУ МЧС РФ по региону добавили, что в результате инцидента пострадал один человек.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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