В Тверской области фура снесла часть припаркованного у обочины Audi
Водитель автомобиля пострадал, однако его жизни ничего не угрожает. А вот машину восстановить вряд ли удастся.
Фото © Управление ГИБДД УМВД РФ по Тверской области
Жёсткое ДТП произошло в Тверской области, где фура буквально снесла часть остановившегося у обочины внедорожника. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по региону.
Авария произошла на 284-м километре трассы М11. Грузовик Scania врезался в автомобиль Audi Q7, который был припаркован у обочины. Вероятно, водитель большегруза не рассчитал расстояние до обочины и задел машину по касательной. Сообщается, что в результате столкновения пострадал водитель внедорожника, однако его жизни ничего не угрожает. Автомобилю же повезло меньше: кузов иномарки едва ли подлежит восстановлению.
Ранее Лайф рассказывал о другом жёстком ДТП, которое произошло на Сахалине. Там уходящий от полицейской погони водитель на огромной скорости влетел в столб, от чего иномарку и его самого буквально разорвало пополам.
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