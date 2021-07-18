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В Тверской области фура снесла часть припаркованного у обочины Audi

Водитель автомобиля пострадал, однако его жизни ничего не угрожает. А вот машину восстановить вряд ли удастся.

18 июля, 18:15
<p>Фото © Управление ГИБДД УМВД РФ по Тверской области</p>

Фото © Управление ГИБДД УМВД РФ по Тверской области

Жёсткое ДТП произошло в Тверской области, где фура буквально снесла часть остановившегося у обочины внедорожника. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по региону.

Авария произошла на 284-м километре трассы М11. Грузовик Scania врезался в автомобиль Audi Q7, который был припаркован у обочины. Вероятно, водитель большегруза не рассчитал расстояние до обочины и задел машину по касательной. Сообщается, что в результате столкновения пострадал водитель внедорожника, однако его жизни ничего не угрожает. Автомобилю же повезло меньше: кузов иномарки едва ли подлежит восстановлению.

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Ранее Лайф рассказывал о другом жёстком ДТП, которое произошло на Сахалине. Там уходящий от полицейской погони водитель на огромной скорости влетел в столб, от чего иномарку и его самого буквально разорвало пополам.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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