В Тверской области фура снесла часть припаркованного у обочины Audi

Жёсткое ДТП произошло в Тверской области, где фура буквально снесла часть остановившегося у обочины внедорожника. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по региону.

Авария произошла на 284-м километре трассы М11. Грузовик Scania врезался в автомобиль Audi Q7, который был припаркован у обочины. Вероятно, водитель большегруза не рассчитал расстояние до обочины и задел машину по касательной. Сообщается, что в результате столкновения пострадал водитель внедорожника, однако его жизни ничего не угрожает. Автомобилю же повезло меньше: кузов иномарки едва ли подлежит восстановлению.