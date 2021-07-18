Александр Медведев, более известный как Шура, опубликовал новую фотографию из Ялты в своём инстаграме. На снимке видны лишь руки, шея и голова артиста, тело он прикрыл подушкой. Но даже по такому кадру заметно, что артист сильно похудел за последнее время, сообщает радио "Комсомольская правда".

"Прекрасное место для релакса", — подписал фото музыкант.

Некоторые поклонники похвалили Шуру за заботу о своём здоровье и оценили его худобу, однако большинство посчитало, что это уже чересчур и артисту нужно остановиться. Комментаторы отметили болезненный вид исполнителя и заметили, что это выглядит уже не очень красиво.