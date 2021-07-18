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"Вид болезненный": Подписчики просят Шуру перестать худеть

Поклонники стали беспокоиться о здоровье кумира после того, как увидели его свежую фотографию.

18 июля, 17:58

Фото © Instagram/shuramedvedev

Александр Медведев, более известный как Шура, опубликовал новую фотографию из Ялты в своём инстаграме. На снимке видны лишь руки, шея и голова артиста, тело он прикрыл подушкой. Но даже по такому кадру заметно, что артист сильно похудел за последнее время, сообщает радио "Комсомольская правда".

"Прекрасное место для релакса", — подписал фото музыкант.

Некоторые поклонники похвалили Шуру за заботу о своём здоровье и оценили его худобу, однако большинство посчитало, что это уже чересчур и артисту нужно остановиться. Комментаторы отметили болезненный вид исполнителя и заметили, что это выглядит уже не очень красиво.

Фанаты испугались за жизнь Шуры, увидев на свежих кадрах, что с ним сделала болезненная худоба

Фанаты испугались за жизнь Шуры, увидев на свежих кадрах, что с ним сделала болезненная худоба

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев удивил подписчиков своим стремительным преображением. Он выложил новое фото в "Инстаграме" и рассказал, что потерял уже 127 килограммов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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