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В Абхазии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек во время перестрелки

Третьему пострадавшему сделали операцию, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

18 июля, 17:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Абхазии задержали мужчину, который подозревается в совершении убийства во время перестрелки в Сухуме. В пресс-службе МВД республики сообщили, что им оказался житель села Ачандара Игорь Гудалия. Расследование уголовного дела также проводит прокуратура города.

"Задержан Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р., уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района", — сказано в сообщении ведомства.

Два человека погибли при перестрелке в Абхазии

Два человека погибли при перестрелке в Абхазии

Ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из ружья, два человека оказались ранены. Подозреваемый был доставлен в территориальный отдел полиции, о мотивах его поступка не сообщалось.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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