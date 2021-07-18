В Абхазии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек во время перестрелки

В Абхазии задержали мужчину, который подозревается в совершении убийства во время перестрелки в Сухуме. В пресс-службе МВД республики сообщили, что им оказался житель села Ачандара Игорь Гудалия. Расследование уголовного дела также проводит прокуратура города.