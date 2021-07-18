В Абхазии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух человек во время перестрелки
Третьему пострадавшему сделали операцию, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
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В Абхазии задержали мужчину, который подозревается в совершении убийства во время перестрелки в Сухуме. В пресс-службе МВД республики сообщили, что им оказался житель села Ачандара Игорь Гудалия. Расследование уголовного дела также проводит прокуратура города.
"Задержан Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р., уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из ружья, два человека оказались ранены. Подозреваемый был доставлен в территориальный отдел полиции, о мотивах его поступка не сообщалось.
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