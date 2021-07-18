В СБУ раскрыли подробности нападения на украинских пограничников

Нападение на украинских пограничников было совершено двумя сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", — приводит комментарий пресс-службы издание "Сегодня".

Отмечается, что Служба безопасности и дальше планирует оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента и наказать виновных, безотносительно их должностей и фамилий.