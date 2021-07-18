В СБУ раскрыли подробности нападения на украинских пограничников
Там заверили, что планируют оказывать всяческое содействие следствию для наказания виновных, безотносительно их должностей и фамилий.
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Нападение на украинских пограничников было совершено двумя сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", — приводит комментарий пресс-службы издание "Сегодня".
Отмечается, что Служба безопасности и дальше планирует оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента и наказать виновных, безотносительно их должностей и фамилий.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 июля в Сумской области, неподалёку от российско-украинской границы. Солдат избили и отобрали табельное оружие. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.
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