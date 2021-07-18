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В СБУ раскрыли подробности нападения на украинских пограничников

Там заверили, что планируют оказывать всяческое содействие следствию для наказания виновных, безотносительно их должностей и фамилий.

18 июля, 17:43
<p>Фото © NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © NurPhoto via Getty Images

Нападение на украинских пограничников было совершено двумя сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы", — приводит комментарий пресс-службы издание "Сегодня".

Отмечается, что Служба безопасности и дальше планирует оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента и наказать виновных, безотносительно их должностей и фамилий.

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Напомним, инцидент произошёл в ночь с 17 на 18 июля в Сумской области, неподалёку от российско-украинской границы. Солдат избили и отобрали табельное оружие. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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