Юрист рассказал о наказании для студентки, которая сбила троих детей в Москве
По словам эксперта, девушке может грозить до 15 лет лишения свободы, если будет установлено, что за рулём она была в состоянии алкогольного опьянения.
Скриншот видео © Пресс-служба Мосгорсуда
Автоюрист Сергей Радько объяснил, что два месяца домашнего ареста, которые суд назначил Валерии Башкировой за ДТП с тремя детьми, это мера пресечения, которая не имеет большого значения, так как студентку, скорее всего, всё равно посадят.
"Если девушка будет признана виновной (была информация, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения), то ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Это то самое преступление, за которое не так давно было усилено наказание. Что касается вины, то на первый взгляд она сомнений не вызывает", — рассказал эксперт телеканалу "360".
По словам Радько, для той ситуации есть чётко прописанные правила дорожного движения: если в одном из соседних рядов машина остановилась, то водитель, который едет в другом ряду, обязан быть более внимательным и снизить скорость перед пешеходным переходом. Эксперт считает, что наказание могут смягчить, но это зависит от поведения обвиняемой.
Напомним, страшная авария произошла на юго-западе столицы 16 июля. 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе, в результате чего двое малышей в возрасте трёх и пяти лет скончались в больнице. Как узнал Лайф, четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, получила ушибы и лёгкое сотрясение. Накануне Никулинский суд Москвы отправил студентку под домашний арест на два месяца. Отвечать на вопросы журналистов после заседания суда она отказалась. Сегодня Прокуратура Москвы потребовала арестовать подозреваемую.
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