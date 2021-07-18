Юрист рассказал о наказании для студентки, которая сбила троих детей в Москве

Автоюрист Сергей Радько объяснил, что два месяца домашнего ареста, которые суд назначил Валерии Башкировой за ДТП с тремя детьми, это мера пресечения, которая не имеет большого значения, так как студентку, скорее всего, всё равно посадят.

"Если девушка будет признана виновной (была информация, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения), то ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Это то самое преступление, за которое не так давно было усилено наказание. Что касается вины, то на первый взгляд она сомнений не вызывает", — рассказал эксперт телеканалу "360".