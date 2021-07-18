В Роскомнадзоре заявили, что YouTube игнорирует требования об удалении фейков

В Роскомнадзоре заявили, что администрация видеохостинга "Ютуб" игнорирует требования об удалении фейковой информации. В числе прочих там до сих пор опубликовано девять материалов, содержащих ложные сведения о коронавирусе, сообщают в ведомстве.

Также отмечается, что этот видеохостинг является лидером по количеству неудалённого противоправного контента. По результатам мониторинга не выполнены требования об удалении около пяти тысяч запрещённых материалов, значительная часть из которых содержит сведения об экстремистских и террористических организациях, пронаркотический и другой социально опасный контент. В отношении Google LLC, который владеет сервисом, за 2021 год уже составлено 11 протоколов за игнорирование требований. На сегодняшний день суд выписал компании штраф на сумму шесть миллионов рублей.

"В случае повторного правонарушения интернет-платформой суд примет решение о штрафе в размере от одной двадцатой до одной пятой годового оборота компании", — сообщают в пресс-службе.