Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать видео сенатора Пушкова

Роскомнадзор направил компании Google LLC письмо с требованием снять все ограничения с видеоролика сенатора Алексея Пушкова на "Ютубе". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ", — сказано в записи.

Отмечается, что видеохостинг заблокировал выпуск программы "Постскриптум" с официального канала Пушкова, где обсуждались проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста и отстаивались идеи защиты традиционных семейных ценностей.