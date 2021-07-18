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Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать видео сенатора Пушкова

В выпуске обсуждались проблемы полового воспитания детей и отстаивались идеи защиты традиционных семейных ценностей.

18 июля, 17:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1386995961319366657/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Пушков</a></p>

Фото © Twitter / Алексей Пушков

Роскомнадзор направил компании Google LLC письмо с требованием снять все ограничения с видеоролика сенатора Алексея Пушкова на "Ютубе". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ", — сказано в записи.

Отмечается, что видеохостинг заблокировал выпуск программы "Постскриптум" с официального канала Пушкова, где обсуждались проблемы полового воспитания детей школьного и дошкольного возраста и отстаивались идеи защиты традиционных семейных ценностей.

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Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать аккаунт члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича. В ведомстве напомнили, что такие действия нарушают основные принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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