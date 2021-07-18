Меркель призвала к более решительной борьбе с изменением климата после сильнейших наводнений
Она отметила, что делать выводы по одному событию нельзя, но не исключила природного влияния в катастрофе.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата. Такую точку зрения она высказала, говоря о разрушительных наводнениях в Европе во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, который пострадал от стихии.
"Выводы не отличаются от того, что было уже известно. Мы должны торопиться, мы должны двигаться быстрее в борьбе с изменением климата", — заявила она.
Меркель отметила, что пока нельзя делать выводов из одного события, но совокупность всех факторов, которые наблюдаются в ФРГ, и их размах показывают, что это частично связано с изменением климата. А это значит, что страны должны брать на себя больше инициативы, уточнила глава правительства.
Напомним, 14 июля мощные ливни обрушились на западную часть Германии в результате действия циклона "Бренд", из-за наводнения страна объявила режим военной катастрофы. Около 1,3 тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. А дожди между тем продолжают усугублять ситуацию на западе страны. Из-за наводнения пришлось приостановить железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией.
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