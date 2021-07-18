Меркель призвала к более решительной борьбе с изменением климата после сильнейших наводнений

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо быстрее реализовывать политику по борьбе с изменением климата. Такую точку зрения она высказала, говоря о разрушительных наводнениях в Европе во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, который пострадал от стихии.

"Выводы не отличаются от того, что было уже известно. Мы должны торопиться, мы должны двигаться быстрее в борьбе с изменением климата", — заявила она.