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Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем

Последним местом работы специалиста была сборная России, где он продержался около пяти лет и ушёл после провала на Евро-2020.

18 июля, 16:23
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал свой отпуск и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".

По информации издания, какой именно клуб решил обратиться к специалисту, неизвестно, подтверждается лишь факт вылета Черчесова в столицу.

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Напомним, последним местом работы Черчесова стала сборная России по футболу. На посту её главного тренера он проработал около пяти лет, однако покинул его после провала на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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