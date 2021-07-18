Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал свой отпуск и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".

По информации издания, какой именно клуб решил обратиться к специалисту, неизвестно, подтверждается лишь факт вылета Черчесова в столицу.