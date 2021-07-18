Черчесов прервал отпуск и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем
Последним местом работы специалиста была сборная России, где он продержался около пяти лет и ушёл после провала на Евро-2020.
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Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов прервал свой отпуск и вылетел в Москву для переговоров с возможным работодателем. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".
По информации издания, какой именно клуб решил обратиться к специалисту, неизвестно, подтверждается лишь факт вылета Черчесова в столицу.
Напомним, последним местом работы Черчесова стала сборная России по футболу. На посту её главного тренера он проработал около пяти лет, однако покинул его после провала на Евро-2020.
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