Хэмилтон выиграл домашний Гран-при, выбив главного конкурента на первом круге

"Чёрную" традицию занимать последние места прервал наш соотечественник Никита Мазепин, который смог обогнать напарника по команде.

Британец Льюис Хэмилтон стал победителем домашнего для себя Гран-при "Формулы-1" в Сильверстоуне, одержав первую победу за долгое время.

Ключевым стал эпизод на первом круге гонки, когда британец столкнулся со своим главным конкурентом Максом Ферстаппеном и выбил того с трассы. В итоге голландец был вынужден досрочно завершить гонку. Вторым стал Шарль Леклер, замкнул тройку финн Валттери Боттас.