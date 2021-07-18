Хэмилтон выиграл домашний Гран-при, выбив главного конкурента на первом круге

Британец Льюис Хэмилтон стал победителем домашнего для себя Гран-при "Формулы-1" в Сильверстоуне, одержав первую победу за долгое время.

Ключевым стал эпизод на первом круге гонки, когда британец столкнулся со своим главным конкурентом Максом Ферстаппеном и выбил того с трассы. В итоге голландец был вынужден досрочно завершить гонку. Вторым стал Шарль Леклер, замкнул тройку финн Валттери Боттас.