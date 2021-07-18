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Хэмилтон выиграл домашний Гран-при, выбив главного конкурента на первом круге

"Чёрную" традицию занимать последние места прервал наш соотечественник Никита Мазепин, который смог обогнать напарника по команде.

18 июля, 16:16
<p>Фото © Twitter / Formula 1</p>

Фото © Twitter / Formula 1

Британец Льюис Хэмилтон стал победителем домашнего для себя Гран-при "Формулы-1" в Сильверстоуне, одержав первую победу за долгое время.

Ключевым стал эпизод на первом круге гонки, когда британец столкнулся со своим главным конкурентом Максом Ферстаппеном и выбил того с трассы. В итоге голландец был вынужден досрочно завершить гонку. Вторым стал Шарль Леклер, замкнул тройку финн Валттери Боттас.

Король последних мест: Сын российского миллиардера стал главным провалом в "Формуле-1"

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Россиянин Никита Мазепин сумел прервать свою "чёрную" традицию занимать последние места, став на этот раз 17-м. Позади него финишировал партнёр по "Хаасу" Мик Шумахер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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