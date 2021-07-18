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Следствие назвало четыре возможные причины столкновения поездов в Приамурье

В результате инцидента на участке частной магистрали погибло четыре человека, а с рельсов сошло девять вагонов.

18 июля, 16:39

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России рассматривает четыре версии причины лобового столкновения грузовых поездов в Амурской области.

Так, среди возможных причин технические неисправности, повлёкшие аварию, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования и потеря контроля за управлением одним из локомотивов.

Количество жертв лобового столкновения поездов в Приамурье увеличилось до четырёх

Количество жертв лобового столкновения поездов в Приамурье увеличилось до четырёх

Напомним, столкновение двух грузовых поездов произошло накануне утром на частном участке Улак — Эльга, который не связан с РЖД. Первоначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших, однако позже их число увеличилось. Ранее сообщалось, что сердечный приступ у машиниста мог стать причиной инцидента.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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